В хорватском городе Сплит в новогоднюю ночь две девочки-близняшки появились на свет с разницей в две минуты – но в разные годы.

Об этом сообщила в понедельник хорватская ежедневная газета Slobodna Dalmacija, пишет "Европейская правда".

Одна из сестер родилась в последние минуты 2023 года, а другая – в первые минуты 2024-го. В итоге сестрички-близняшки родились в разные дни, в разные месяцы и в разные годы.

Это уникальное явление привлекло внимание СМИ. Фотографии из клиники, где произошли эти необычные роды, опубликовал префект Сплитско-Далматинской жупании Блаженко Бобан. По традиции, он посетил девочек и их маму, которая была поражена необычной ситуацией.

"Сплитскому роддому желаю как можно больше работы. Когда у них будет больше работы, тогда мы будем знать, что демографическая картина в Хорватии изменится", – сказал префект.

ФОТО ИЗ FACEBOOK БЛАЖЕНКА БОБАНА

Последние доступные данные за 2022 год показывают, что в том году в Хорватии родилось меньше всего младенцев за последнее десятилетие – чуть более 31 000. Почти 53 000 человек умерли за тот же период, что привело к отрицательному показателю рождаемости в стране.

Ранее сообщалось, что в Германии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости за 10 лет.

Продолжает сокращаться и население Польши.