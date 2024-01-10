В ОП кажуть, що перейшли до опрацювання проєкту угоди з Британією щодо "гарантій безпеки"

В офісі президента України заявили, що провели черговий раунд переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба ОПУ.

Учасники перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди, обговорили її основні елементи та окремі тематичні блоки, а також узгодили подальший графік двосторонніх переговорів, йдеться в повідомленні.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника офісу президента Ігор Жовква.

Раніше в офісі президента України заявили, що у гарантіях безпеки, які Україна сподівається отримати від західних країн, не буде слова "запевнення".

Перед цим Україна провела другий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Києву з Великою Британією.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.