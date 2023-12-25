В ОП кажуть, що в "гарантіях безпеки" для України не буде слова "запевнення"

В офісі президента України стверджують, що у гарантіях безпеки, які Україна сподівається отримати від західних країн, не буде слова "запевнення".

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

"Ми називаємо це "гарантії". І робитимемо так, щоб наші партнери теж прийняли це слово. Ми пам'ятаємо про Будапештський меморандум, де теж спочатку йшлося про гарантії, а потім... Слова "запевнення" точно не буде в жодному з наших документів", – зазначив він.

Заступник глави ОПУ зауважив, що хороша динаміка спостерігається в переговорах з Великою Британією, з якою, за його словами, відбулася "дуже предметна" розмова.

"Знову ж таки, не можу вам розкривати зміст, але Велика Британія на хорошому треку, так само як, у принципі, ми відкрили переговори з усіма країнами "Великої сімки", – вказав Жовква.

Представник офісу президента наголосив, що Київ хоче, щоб це був юридично зобов'язувальний документ та проходив відповідні процедури затвердження в кожній із країн.

"Процес іде, нам гарантії потрібні якнайшвидше, але тут має бути баланс між швидкістю підписання і змістом самого документа... Нам точно не потрібен іще один чи ще сім Будапештських меморандумів. На жаль, цей документ не спрацював ні під час агресії Росії проти України у 2014 році, ні під час повномасштабної агресії Росії у 2022 році", – резюмував Жовква.

Минулого тижня у четвер Україна та Німеччина провели четвертий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Києву.

Раніше Україна провела другий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Києву з Великою Британією.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.