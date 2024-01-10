В ОП говорят, что перешли к разработке проекта соглашения с Британией по "гарантиям безопасности"

В офисе президента Украины заявили, что провели очередной раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Участники перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения, обсудили его основные элементы и отдельные тематические блоки, а также согласовали дальнейший график двусторонних переговоров, говорится в сообщении.

Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что в гарантиях безопасности, которые Украина надеется получить от западных стран, не будет слова "заверения".

Перед этим Украина провела второй раунд консультаций по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Киеву с Великобританией.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от ЕС сигналы об отсутствии проблем в переговорах по двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" между ЕС и Украиной в продолжение декларации G7.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние соглашения с государствами, которые согласятся с предоставлением обязательств по обеспечению безопасности, будут подписаны позже.