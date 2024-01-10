Президент Литвы анонсировал новые партии помощи для Украины: боеприпасы, генераторы и БТР

Литва в январе-феврале планирует передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Науседа отметил, что недавно на заседании совета нацбезопасности Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро.

"В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры M577. Мы будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности. Подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью, что является еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества", – заявил Гитанас Науседа.

Президент Литвы отметил, что также Литва формирует "коалицию по разминированию", чтобы скоординировано с другими союзниками поддерживать Украину в этом вопросе.

Он добавил, что и европейский ОПК в целом должен ускориться и адекватно реагировать на сложную ситуацию с безопасностью.

Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что договорились в частности о совместном производстве средств борьбы с дронами, что является очень актуальной потребностью на фронте.

Напомним, в декабре Украина получила от Литвы полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухпайков, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.