У Польщі зіткнулися пасажирський потяг і вантажівка, є загиблі

Одна людина загинула і троє травмовані внаслідок зіткнення пасажирського потяга та вантажівки на залізничному переїзді у Великопольському воєводстві.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 8 ранку у середу на залізничному переїзді в районі міста Будзинь, що на північ від Познані. Регіональний поїзд сполученням Колобжег-Познань зі 160 пасажирами врізався у вантажівку, що виїхала на переїзд, та після цього зійшов з рейок, не перекинувшись.

Внаслідок аварії загинув провідник потяга. Ще троє госпіталізовані з травмами. Це машиніст, начальник потяга та один із пасажирів, які були в голові поїзда.

Інших пасажирів після аварії перевезли до місцевого громадського центру.

Внаслідок сходження потяга з рейок колія пошкоджена на ділянці близько 200 метрів.

Нагадаємо, у понеділок в Польщі неподалік від кордону з Україною сталась ДТП автобуса з вантажівкою з кількома постраждалими.

У давнішому ДТП у Польщі 31 грудня загинули троє українців.