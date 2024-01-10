В Польше столкнулись пассажирский поезд и грузовик, есть погибшие

Один человек погиб и трое травмированы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в Великопольском воеводстве.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 8 утра в среду на железнодорожном переезде в районе города Будзинь, что к северу от Познани. Региональный поезд сообщением Колобжег-Познань со 160 пассажирами врезался в грузовик, выехавший на переезд, и после этого сошел с рельсов, не перевернувшись.

В результате аварии погиб проводник поезда. Еще трое госпитализированы с травмами. Это машинист, начальник поезда и один из пассажиров, которые были в голове поезда.

Других пассажиров после аварии перевезли в местный общественный центр.

В результате схода поезда с рельсов путь поврежден на участке около 200 метров.

Напомним, в понедельник в Польше недалеко от границы с Украиной произошло ДТП автобуса с грузовиком с несколькими пострадавшими.

В более давнем ДТП в Польше 31 декабря погибли трое украинцев.