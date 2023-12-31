В ДТП у Польщі загинули троє громадян України

У Польщі троє чоловіків загинули в неділю вдень у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на межі Глівіце і Жерниці (Сілезьке воєводство) – всі загиблі були громадянами України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Речник Глівіцького відділення поліції підінспектор Марек Сломський повідомив, що аварія сталася близько 12.40 на вулиці Смольницькій у Глівіцах, що веде до Жерниці.

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"40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi A4, який їхав з протилежного боку, після чого не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і вдарився в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в автомобілі, громадяни України, загинули на місці". – сказав Сломський.

На місці події приземлився гелікоптер швидкої медичної допомоги, а також працюють пожежники та співробітники поліції. "Прокурор разом зі слідчою групою поліції з'ясовує обставини інциденту" – додав речник поліції Глівіце.

Дорога перекрита. Труднощі можуть тривати до 18.00 за місцевим часом.

Нагадаємо, аварія за участю українського мікроавтобуса сталася близько 5:30 (6:30 за київським часом) 21 грудня на під’їзді до КПП "Гребенне – Рава-Руська".

Польські ЗМІ повідомляли, що загинув 30-річний пасажир. Перевірка показала, що 42-річний водій був тверезим.