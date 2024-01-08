У Польщі неподалік від кордону з Україною сталась ДТП автобуса з вантажівкою, є постраждалі
Понеділок, 8 січня 2024, 16:19
У Підкарпатському воєводстві Польщі неподалік від Пшемисля сталося зіткнення вантажівки і пасажирського автобуса, четверо людей госпіталізовані.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Аварія сталася неподалік від містечка Радимно, на виїзді на трасу 77 у напрямку до Пшемисля. Автобус із 52 пасажирами, що прямував з Катовіце до прикордонного містечка Арламув, в'їхав у вантажівку.
Чотирьох осіб госпіталізували для надання допомоги, з них одного евакуювали гелікоптером до Жешува. Ще вісьмом надали допомогу на місці.
Загрози для життя постраждалих пасажирів та водія автобуса немає.
У давнішому ДТП у Польщі 31 грудня загинули троє українців.
Як повідомляли, в Анкарі у неділю сталася "ланцюгова" ДТП з 26 автомобілями.
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