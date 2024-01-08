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У Польщі неподалік від кордону з Україною сталась ДТП автобуса з вантажівкою, є постраждалі

Понеділок, 8 січня 2024, 16:19

У Підкарпатському воєводстві Польщі неподалік від Пшемисля сталося зіткнення вантажівки і пасажирського автобуса, четверо людей госпіталізовані.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася неподалік від містечка Радимно, на виїзді на трасу 77 у напрямку до Пшемисля. Автобус із 52 пасажирами, що прямував з Катовіце до прикордонного містечка Арламув, в'їхав у вантажівку. 

 
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

Чотирьох осіб госпіталізували для надання допомоги, з них одного евакуювали гелікоптером до Жешува. Ще вісьмом надали допомогу на місці.

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

Загрози для життя постраждалих пасажирів та водія автобуса немає.  

У давнішому ДТП у Польщі 31 грудня загинули троє українців.   

Як повідомляли, в Анкарі у неділю сталася "ланцюгова" ДТП з 26 автомобілями


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