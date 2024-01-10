У партії Ердогана допускають схвалення членства Швеції в НАТО в найближчі тижні

Голова парламентської фракції Партії справедливості та розвитку Туреччини Абдулла Гюлер допустив, що законодавці можуть у найближчі тижні обговорити заявку Швеції на членство в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гюлер сказав журналістам у кулуарах Великих національних зборів Туреччини, що після повернення із зимових канікул після 16 січня законодавці проведуть переговори з інших питань і можуть включити заявку Швеції до свого порядку денного "найближчими тижнями".

Він не уточнив, коли саме це може статись.

Швеція подала заявку на членство в НАТО в травні 2022 року після початку російської агресії проти України і сподівалася приєднатися до Альянсу того літа. Однак Туреччина звинуватила шведську політику у недостатній боротьбі з "терористичними організаціями".

Наприкінці грудня комітет із закордонних справ парламенту Туреччини схвалив протокол про ратифікацію вступу Швеції, що дало надію на швидке завершення процесу – голосування у залі та підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Але Ердоган паралельно вимагає, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16.

Окрім Туреччини, вступ Швеції в Альянс ще має схвалити Угорщина, яка пообіцяла бути "не останньою" в цьому процесі.