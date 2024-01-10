В партии Эрдогана допускают одобрение членства Швеции в НАТО в ближайшие недели

Председатель парламентской фракции Партии справедливости и развития Турции Абдулла Гюлер допустил, что законодатели могут в ближайшие недели обсудить заявку Швеции на членство в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гюлер сказал журналистам в кулуарах Великого национального собрания Турции, что после возвращения с зимних каникул после 16 января законодатели проведут переговоры по другим вопросам и могут включить заявку Швеции в свою повестку дня "в ближайшие недели".

Он не уточнил, когда именно это может произойти.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в мае 2022 года после начала российской агрессии против Украины и надеялась присоединиться к Альянсу тем летом. Однако Турция обвинила шведскую политику в недостаточной борьбе с "террористическими организациями".

В конце декабря комитет по иностранным делам парламента Турции одобрил протокол о ратификации вступления Швеции, что дало надежду на скорое завершение процесса – голосование в зале и подпись президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но Эрдоган параллельно требует, чтобы Конгресс США одобрил поставки Анкаре американских истребителей F-16.

Кроме Турции, вступление Швеции в Альянс еще должна одобрить Венгрия, которая пообещала быть "не последней" в этом процессе.