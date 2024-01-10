У члена уряду Мелоні нібито знайшли крадену картину

Посадовець Міністерства культури Італії, мистецтвознавець Вітторіо Сгарбі опинився під вогнем критики після звинувачень у тому, що він володіє раніше вкраденою картиною художника XVI століття Рутіліо Манетті.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Італійський суспільний мовник Rai раніше опублікував серію розслідувань, згідно з якою полотно "Полонення святого Петра" (La Cattura di San Pietro) було викрадене із замку італійки Маргарити Бузіо у П’ємонті у 2013 році.

У репортажах стверджувалось, що друг Сгарбі нібито відвідував замок за кілька тижнів до викрадення, щоб дізнатися про купівлю картини. Після цього полотно зникло, причому його вирізали з рами.

Rai також знайшов імовірного реставратора картини. Він розповів, що його попросили додати свічку у верхній лівий кут, аби зробити його менш впізнаваним. Реставратор також заявив, що впізнав картину, над якою працював, на фото з виставки Сгарбі у 2021 році.

Сам італійський урядовець спростував звинувачення, сказавши, що його "Полонення святого Петра" – це оригінал, який він знайшов під час реставрації занедбаної вілли, придбаної його матір'ю у Вітербо в 2000 році.

А картина, викрадена із замку у П’ємонті у 2013 році, була "поганою копією", зробленою у ХІХ столітті, додав Сгарбі. Урядовець принагідно звинуватив реставратора "помсті" через гроші, які він йому заборгував.

Італійська прокуратура заявила, що розслідує справу Сгарбі щодо ймовірного відмивання викрадених творів мистецтва.

А втім, опозиційні партії Італії закликали прем’єр-міністерку Джорджію Мелоні звільнити Сгарбі на тлі скандалу. Вони нагадали, що він також перебуває під слідством італійського антимонопольного відомства за звинуваченням в отриманні вигідних гонорарів за участь у культурних заходах.

Інцидент стався після того, як Мелоні була змушена призупинити членство політика зі своєї ультраправої партії "Брати Італії" через стрілянину з його пістолета на новорічній вечірці.