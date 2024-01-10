У члена правительства Мелони якобы нашли ворованную картину

Чиновник Министерства культуры Италии, искусствовед Витторио Сгарби оказался под огнем критики после обвинений в том, что он владеет ранее украденной картиной художника XVI века Рутилио Манетти.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Итальянский общественный вещатель Rai ранее опубликовал серию расследований, согласно которой полотно "Пленение святого Петра" (La Cattura di San Pietro) было похищено из замка итальянки Маргариты Бузио в Пьемонте в 2013 году.

В репортажах утверждалось, что друг Сгарби якобы посещал замок за несколько недель до похищения, чтобы узнать о покупке картины. После этого полотно исчезло, причем его вырезали из рамы.

Rai также нашел предполагаемого реставратора картины. Он рассказал, что его попросили добавить свечу в верхний левый угол, чтобы сделать его менее узнаваемым. Реставратор также заявил, что узнал картину, над которой работал, на фото с выставки Сгарби в 2021 году.

Сам итальянский чиновник опроверг обвинения, сказав, что его "Пленение святого Петра" – это оригинал, который он нашел во время реставрации заброшенной виллы, приобретенной его матерью в Витербо в 2000 году.

А картина, похищенная из замка в Пьемонте в 2013 году, была "плохой копией", сделанной в XIX веке, добавил Сгарби. Чиновник попутно обвинил реставратора в "мести" из-за денег, которые он ему задолжал.

Итальянская прокуратура заявила, что расследует дело Сгарби относительно вероятного отмывания похищенных произведений искусства.

Впрочем, оппозиционные партии Италии призвали премьер-министра Джорджию Мелони освободить Сгарби на фоне скандала. Они напомнили, что он также находится под следствием итальянского антимонопольного ведомства по обвинению в получении выгодных гонораров за участие в культурных мероприятиях.

Инцидент произошел после того, как Мелони была вынуждена приостановить членство политика в своей ультраправой партии "Братья Италии" из-за стрельбы из его пистолета на новогодней вечеринке.