Депутата партії Мелоні покарали за стрілянину на новорічній вечірці

Група партії італійської прем’єрки "Брати Італії" в нижній палаті парламенту призупинила членство депутата Емануеле Поццоло після того, як на новорічній вечірці він вистрілив і поранив 31-річного чоловіка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Голова групи "Братів Італії" в Палаті депутатів Томмазо Фотті заявив, що ухвалив рішення про призупинення членства Поццоло "в терміновому порядку" як "запобіжний захід".

Невідомо, чи послідують за цим інші санкції стосовно депутата.

Як повідомлялось, на новорічній вечірці в Італії внаслідок пострілу був поранений 31-річний чоловік. Згодом з'ясувалося, що пістолет, з якого стріляли, належав Поццоло.

Слідство припускає, що депутат показав гостям свій мініревольвер 22 калібру, на який у нього є дозвіл. Сам Поццоло визнав, що приніс на вечірку пістолет, але заперечив, що стріляв.

Минулого тижня прем'єрка Італії Джорджія Мелоні сказала, що попросила передати справу Поццоло на розгляд партійної комісії і відсторонити його від роботи.