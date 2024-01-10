Другий засуджений екскерівник МВС Польщі теж розпочав голодування

Колишній заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік, який разом із ним були засуджені у так званій земельній справі й напередодні затриманий поліцією, оголосив голодування на знак протесту.

Про це в етері телеканалу TV Republika заявила дружина Вонсіка Рома, повідомляє "Європейська правда".

Жінка сказала, що її чоловік "також оголосив голодування", маючи на увазі, що до цього ж кроку вдався інший засуджений – ексголова МВС Польщі Маріуш Камінський.

"Нашим синам було дуже важко, і він сказав, що так треба, і так просто треба робити", – розповіла вона.

Радник президента Польщі Станіслав Жарин окремо написав у Twitter (X), що Вонсік "також розпочав голодування після того, як був незаконно ув'язнений".

Політиків нині опозиційної партії "Право і справедливість" у вівторок затримала поліція в президентському палаці, де вони перебували.

Нагадаємо, Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Обоє політиків, обраних від "Права і справедливості" на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.