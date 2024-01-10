Второй осужденный экс-руководитель МВД Польши тоже начал голодовку

Бывший заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик, который вместе с ним были осуждены по так называемому земельному делу и накануне задержан полицией, объявил голодовку в знак протеста.

Об этом в эфире телеканала TV Republika заявила жена Вонсика Рома, сообщает "Европейская правда".

Женщина сказала, что ее муж "также объявил голодовку", имея в виду, что к этому же шагу прибегнул другой осужденный – экс-глава МВД Польши Мариуш Каминский.

"Нашим сыновьям было очень трудно, и он сказал, что так надо, и так просто надо делать", – рассказала она.

Советник президента Польши Станислав Жарин отдельно написал в Twitter (X), что Вонсик "также начал голодовку после того, как был незаконно заключен".

Политиков ныне оппозиционной партии "Право и справедливость" во вторник задержала полиция в президентском дворце, где они находились.

Напомним, Каминьский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминьский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.