Екскерівників МВС Польщі засудили до двох років ув'язнення

Колишніх голову Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка засудили до двох років ув'язнення у справі про "земельний скандал".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF 24.

Окружний суд у Варшаві визнав їх винними у численних злочинах у так званому "земельному скандалі". Обґрунтування вироку поки що не оголосили.

Винесений вирок у вигляді двох років позбавлення волі є меншим за 3,5 роки ув'язнення, призначені судом першої інстанції. Він є остаточним і підлягає виконанню.

Депутати від партії "Право і справедливість" ("ПіС") Камінський і Вонсік також, ймовірно, втратять свої депутатські мандати у зв'язку з обвинувальним вироком. Засуджених ще може помилувати президент Анджей Дуда.

Окрім Камінського та Вонсіка, Варшавський суд другої інстанції також засудив до одного року позбавлення волі двох екскерівників Центрального антикорупційного бюро (CBA) за їхню оперативну діяльність під час так званого "земельного скандалу".

Камінського та Вонсіка засудили в березні 2015 року Варшавським окружним судом до 3 років позбавлення волі, серед іншого, за перевищення повноважень та незаконну оперативну діяльність, коли перший був керівником CBA, а другий – його заступником, за серед іншого, перевищення повноважень та незаконну оперативну діяльність ЦБА під час "земельної справи" у 2007 році.

CBA на чолі з Камінським хотіло довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві. Однак цього не вдалося довести.

Ще до того, як апеляції, подані на вирок, встигли розглянути в обласному суді, їх (а також двох інших співробітників CBA, засуджених до тюремного ув'язнення у цій же справі) помилував президент Дуда в листопаді 2015 року – попри те, що вирок не був остаточним.

У червні цього року Верховний суд у кримінальній палаті скасував закриття справи у зв'язку з помилуванням та направив її на повторний розгляд.

Раніше колишній депутат від партії "Право і справедливість" ("ПіС") Томаш Качмарек, відомий як "агент Томек", і колишній офіцер CBA дав свідчення у прокуратурі, звинувачуючи ексголову МВС Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка у передачі журналістам секретних документів.

Докладніше – у матеріалі Станіслава Желіховського Спецслужби проти опозиції: як "агент Томек" створив проблему для старої влади Польщі.