Reuters: США закликали Китай не втручатися у вибори на Тайвані

Сполучені Штати дали сигнал Китаю та виступили проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на президентські та парламентські вибори на Тайвані, що відбудуться 13 січня 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовця Білого дому, яку той на умовах анонімності зробив на брифінгу з журналістами.

"Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на вибори в Тайвані. Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть", – зазначив неназваний представник адміністрації президента США.

За його словами, Сполучені Штати не займають жодну сторону у виборах та не мають фаворита або кандидата, якому надають перевагу.

Вибори відбуваються на тлі посилення словесної війни між Тайванем і Китаєм, який розглядає острів як власну територію попри рішучі заперечення тайванського уряду. Вашингтон хоче зберегти статус-кво самокерованого острова.

Запуск супутника КНР, який пролетів над Тайванем та викликав помилкову тривогу про повітряний наліт, викликав занепокоєння на острові в середу, коли до президентських виборів залишилося всього кілька днів.

"Зазначу, що вибори є частиною нормального, рутинного, демократичного процесу. Пекін буде провокатором, якщо вирішить відповісти додатковим військовим тиском або примусом", – заявив представник адміністрації Байдена.

Посадовець Білого дому попередив, що порушення миру й стабільності через Тайванську протоку "завдасть серйозної шкоди світовій економіці, а наслідки вплинуть на всі економіки на планеті".

Як інформує Reuters, Сполучені Штати планують відправити неофіційну делегацію до Тайваню після виборів для проведення прямих переговорів. Посадовець сказав, що до складу делегації, ймовірно, увійдуть деякі колишні високопоставлені американські посадовці.

"Сполучені Штати повністю довіряють демократичним процесам на Тайвані, та існує сильна двопартійна підтримка вільних і чесних виборів. Тайвань є зразком демократії не тільки в регіоні, але й у світі", – сказав він, додавши, що відправка делегації "цілком відповідає прецеденту і узгоджується з американською політикою "одного Китаю".

Раніше Міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти своїх жителів через запуск серії аеростатів, помічених поблизу або над островом.

Перед цим ЗМІ повідомили, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.

Водночас Міноборони США запевнило, що продовжує вивчати всі варіанти, щоб визначити пріоритети та прискорити продаж винищувачів F-16 Тайваню на тлі занепокоєння про те, що постачання літаків може затриматися через аналогічні зобов'язання США перед Україною та Ізраїлем.