Reuters: США призвали Китай не вмешиваться в выборы на Тайване

Соединенные Штаты дали сигнал Китаю и выступили против любого внешнего вмешательства или влияния на президентские и парламентские выборы на Тайване, которые состоятся 13 января 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника Белого дома, которое тот на условиях анонимности сделал на брифинге с журналистами.

"Мы выступаем против любого внешнего вмешательства или влияния на выборы в Тайване. Независимо от того, кто будет избран, наша политика в отношении Тайваня останется неизменной, и наши прочные неофициальные отношения также будут продолжаться", – отметил неназванный представитель администрации президента США.

По его словам, Соединенные Штаты не занимают ни одну сторону в выборах и не имеют фаворита или кандидата, которому отдается предпочтение.

Выборы проходят на фоне усиления словесной войны между Тайванем и Китаем, который рассматривает остров как собственную территорию, несмотря на решительные возражения тайваньского правительства. Вашингтон хочет сохранить статус-кво самоуправляемого острова.

Запуск спутника КНР, который пролетел над Тайванем и вызвал ложную тревогу о воздушном налете, вызвал беспокойство на острове в среду, когда до президентских выборов осталось всего несколько дней.

"Отмечу, что выборы являются частью нормального, рутинного, демократического процесса. Пекин будет провокатором, если решит ответить дополнительным военным давлением или принуждением", – заявил представитель администрации Байдена.

Чиновник Белого дома предупредил, что нарушение мира и стабильности через Тайваньский пролив "нанесет серьезный ущерб мировой экономике, а последствия повлияют на все экономики на планете".

Как информирует Reuters, Соединенные Штаты планируют отправить неофициальную делегацию в Тайвань после выборов для проведения прямых переговоров. Чиновник сказал, что в состав делегации, вероятно, войдут некоторые бывшие высокопоставленные американские чиновники.

"Соединенные Штаты полностью доверяют демократическим процессам на Тайване, и существует сильная двухпартийная поддержка свободных и честных выборов. Тайвань является образцом демократии не только в регионе, но и в мире", – сказал он, добавив, что отправка делегации "вполне соответствует прецеденту и согласуется с американской политикой "одного Китая".

Ранее Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против своих жителей из-за запуска серии аэростатов, замеченных вблизи или над островом.

Перед этим СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.

В то же время Минобороны США заверило, что продолжает изучать все варианты, чтобы определить приоритеты и ускорить продажу истребителей F-16 Тайваню на фоне беспокойства о том, что поставки самолетов могут задержаться из-за аналогичных обязательств США перед Украиной и Израилем.