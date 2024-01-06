Тайвань перед виборами помічає все більше китайських аеростатів

Міністерство оборони Тайваню в суботу, 6 січня, звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти своїх жителів через запуск серії аеростатів, помічених поблизу або над островом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Починаючи з грудня, Тайвань фіксував кілька випадків польоту китайських аеростатів над Тайванською протокою, а цього тижня кілька повітряних куль пролетіли над островом поблизу великих авіабаз. Аналіз тайванського Міноборони засвідчив, що аеростати були частиною тактики Китаю "у намаганні використати психологічну війну, щоб вплинути на моральний стан наших людей".

За останні 24 години Тайвань виявив ще два китайські аеростати, один з яких ненадовго пролетів над крайньою північною точкою острова.

Оборонне відомство острова вважає, що аеростати призначені передусім для моніторингу погоди, але траєкторії їхнього прольоту становлять "серйозну загрозу" безпеці міжнародної авіації.

Протягом останніх чотирьох років Тайвань нарікає на активізацію військових дій Китаю, зокрема регулярні прольоти китайських винищувачів над Тайванською протокою та їхнє потрапляння в зону ідентифікації тайванської протиповітряної оборони.

Особливо пильна увага Тайбея пояснюється прийдешніми президентськими та парламентськими виборами, які мають відбутись 13 січня. Тайвань не раз стверджував, що КНР намагається втручатись у вибори, аби домогтись обрання лояльних до Пекіна представників.

У Міністерстві оборони Китаю раніше відмовились коментувати інциденти з аеростатами.

Як відомо, можливість використання КНР аеростатів для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому 2023 року. Тоді США збили над своєю територією китайську повітряну кулю, яку підозрювали у зборі розвідувальних даних.