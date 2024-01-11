Байден поговорив зі спікером Палати представників на тлі загрози шатдауну

Президент США Джо Байден говорив зі спікером Палати представників Майком Джонсоном у той час, як Конгрес намагається досягти угоди про фінансування, щоб запобігти частковому припиненню фінансування уряду.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Агентство нагадало, що у неділю лідери Палати представників і Сенату оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.

Однак позиція радикальних республіканців поставила під загрозу цю угоду, оскільки вони наполягають на тому, що виділення грошей для урядових установ і відомств, а також додаткова допомога Україні залежатимуть від запровадження жорсткішого контролю на американо-мексиканському кордоні.

Під час телефонної розмови в середу Джонсон закликав Байдена "використати свою виконавчу владу для забезпечення безпеки південного кордону", заявив речник Джонсона.

Представник Білого дому підтвердив, що Байден і Джонсон розмовляли, але не розповів жодних деталей їхньої розмови.

До 19 січня Конгрес має ухвалити угоду про бюджет до того, як настане шатдаун. Якщо законопроєкт не буде підписаний до 2 лютого, фінансування припиниться для більшої кількості федеральних відомств США.

У листопаді Байден підписав ухвалений Конгресом закон про тимчасове фінансування уряду на період до 19 січня 2024 року. Водночас до закону не увійшла допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню – це питання розглядають окремо.

Минулого тижня у Білому домі нагадали, що США знову загрожує часткове припинення фінансування уряду.