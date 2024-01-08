У Конгресі США досягли угоди щодо витрат для запобігання шатдауну

Лідери Палати представників і Сенату в неділю оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує "Європейська правда".

Представники Республіканської і Демократичної партій домовились про загальний рівень федеральних витрат у розмірі 1,59 трильйона доларів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що ця цифра включає 886 мільярдів доларів на оборону і 704 мільярди доларів на необоронні видатки.

Водночас лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер в окремій заяві зазначив, що необоронні витрати становитимуть 772,7 мільярда доларів.

Водночас, як зазначає агентство, угода повністю не знімає загрозу шатдауну, оскільки є ризик, що її не підтримають радикальні представники Республіканської партії в Палаті представників.

Консервативний кокус свободи Палати представників вже розкритикував угоду про витрати, досягнуту в неділю, назвавши її "повним провалом".

Якщо обидві палати Конгресу – Палата представників, яку контролюють республіканці, і Сенат, де більшість становлять демократи, – не зможуть ухвалити 12 законопроєктів, необхідних для повного фінансування уряду, 19 січня закінчиться фінансування федеральних програм, пов'язаних з транспортом, житлом, сільським господарством, енергетикою, ветеранами та військовим будівництвом. Фінансування інших урядових сфер, включаючи оборону, триватиме до 2 лютого.

Водночас президент США Джо Байден підкреслив, що угода наблизила країну на крок ближче до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", – зазначив американський президент.

У листопаді Байден підписав ухвалений Конгресом закон про тимчасове фінансування уряду на період до 19 січня 2024 року. Водночас до закону не увійшла допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню – це питання розглядають окремо.

Минулого тижня у Білому домі нагадали, що США знову загрожує часткове припинення фінансування уряду.