Байден поговорил со спикером Палаты представителей на фоне угрозы шатдауна

Президент США Джо Байден говорил со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в то время, как Конгресс пытается достичь соглашения о финансировании, чтобы предотвратить частичное прекращение финансирования правительства.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Агентство напомнило, что в воскресенье лидеры Палаты представителей и Сената объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.

Однако позиция радикальных республиканцев поставила под угрозу это соглашение, поскольку они настаивают на том, что выделение денег для правительственных учреждений и ведомств, а также дополнительная помощь Украине будут зависеть от введения более жесткого контроля на американо-мексиканской границе.

Во время телефонного разговора в среду Джонсон призвал Байдена "использовать свою исполнительную власть для обеспечения безопасности южной границы", заявил представитель Джонсона.

Представитель Белого дома подтвердил, что Байден и Джонсон разговаривали, но не рассказал никаких деталей их разговора.

До 19 января Конгресс должен принять соглашение о бюджете до наступления шатдауна. Если законопроект не будет подписан до 2 февраля, финансирование прекратится для большего количества федеральных ведомств США.

В ноябре Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню – этот вопрос рассматривается отдельно.

На прошлой неделе в Белом доме напомнили, что США снова грозит частичное прекращение финансирования правительства.