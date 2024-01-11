Президент Азербайджану: Основні умови для мирної угоди з Вірменією вже створені

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Алієв заявив в інтерв’ю місцевим телеканалам, яке цитує АЗЕРТАДЖ.

Вірменія та Азербайджан тривалий час ведуть перемовини щодо укладення мирної угоди.

"Основні умови для підписання мирного договору створено зараз. Тому необхідна активна робота над текстом", – сказав він.

За словами Алієва, Вірменія хоче, щоб у цього мирного договору були гаранти, однак в Баку не погоджуються із цим.

Він зазначив, що це буде мирний договір, який підпишуть дві суверенні держави.

"Нам там не потрібні жодні гаранти, і якщо він буде підписаний у двосторонньому форматі, то має бути підписаний. Якщо хтось хоче допомогти, то ми не заперечуємо і проти цього. Однак ця допомога не повинна бути примусовою", – сказав президент Азербайджану.

Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.

Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.

Прогрес у налагодженні взаємин двох країн відбувається після того, як 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Детальніше про це у статті: Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.