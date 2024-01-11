Президент Азербайджана: Основные условия для мирного соглашения с Арменией уже созданы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Алиев заявил в интервью местным телеканалам, которое цитирует АЗЕРТАДЖ.

Армения и Азербайджан долгое время ведут переговоры по заключению мирного соглашения.

"Основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. Поэтому необходима активная работа над текстом", – сказал он.

По словам Алиева, Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты, однако в Баку не согласны с этим.

Он отметил, что это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства.

"Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", – сказал президент Азербайджана.

Ранее помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о "значительном прогрессе" в работе над текстом мирного договора с Арменией.

В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.

Прогресс в налаживании отношений двух стран происходит после того, как 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.

Подписанное заявление открывает путь к заключению полномасштабного мирного договора. Подробнее об этом в статье: Мир не в пользу Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.