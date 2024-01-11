Президент Эстонии о войне в Украине: Тему перемирия поднимают, чтобы узнать настроения

Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал вопрос ведения переговоров о перемирии в агрессивной войне России против Украины, который поднимают на Западе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время его визита в Таллинн.

"Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Но наш ответ такой же, который дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне", – отметил Карис.

По его словам, давление по переговорам не достигнет успеха, пока в Европе и вне ее среди союзников сохраняется единство.

"Нужно учитывать, что есть группы интересов, которые пытаются это делать. Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство", – резюмировал Карис.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что настало время для дипломатии проложить путь к миру между Россией и Украиной, и добавил, что увидел сигналы от обеих сторон в этом контексте.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс в среду заявил об отсутствии давления партнеров по поводу прекращения защиты Украины и замораживания конфликта.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что ни в одном формате общения с западными союзниками Украину не подталкивают к началу переговоров с Россией и замораживанию войны.