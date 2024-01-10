Зеленський: Поки що немає тиску партнерів щодо припинення захисту України

Президент Володимир Зеленський заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження конфлікту.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ніякого тиску від партнерів з приводу припинення нашого захисту немає. Поки що немає", – наголосив він.

Зеленський зазначив, однак, що є різні голоси, які звучать у медіа, але "я думаю, що партнери поки що не готові давати нам відповідні сигнали".

Він також вказав на необхідність звернути увагу на риторику російського президента Владіміра Путіна.

"Він не збирається зупинятися, він хоче нас повністю окупувати. І іноді невпевненість партнерів у допомозі додає хоробрості і сил РФ. Тому затягувати з цим точно не потрібно", – заявив Зеленський.

"Російський президент, поки не зруйнує Україну, не заспокоїться. Після України ви самі знаєте, у кого наступні ризики", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що у жодному форматі спілкування із західними союзниками Україну не підштовхують до початку переговорів з Росією і замороження війни.

Він відповів також, чого чекати, якщо у Конгресі США ближчим часом так і не домовляться про фінансування на подальшу військову підтримку України.