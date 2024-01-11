Зеленський хоче тиску на лідерів ЄС, щоб прискорити постачання мільйона боєприпасів

Президент Володимир Зеленський закликав Естонію тиснути на лідерів Європейського Союзу щодо прискорення постачання Україні мільйона боєприпасів.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відповідав на запитання, яким чином Естонія ще може допомогти Україні.

"Рішення щодо артилерійського пакета – це дуже потужно і дуже правильно. Єдине, що ми розраховували на нього у березні. І саме про березень ішла розмова і пропозиція естонської сторони іншим лідерам про мільйон боєприпасів. На жаль, ми не отримали повний пакет", – сказав він.

"Це ініціатива Естонії. І сьогодні вже можна тиснути на лідерів, які підписалися під цим. Серйозним лідерам, якщо їхнє слово чогось варте, а я в цьому впевнений – треба виконувати рішення, які вони самі й приймали", – наголосив Зеленський.

Він визнав, що під час війни терміни іноді не дотримуються.

"Але якщо у нас будуть перед очима контракти, це вже дає надію, що нехай і з затримкою, але це прийде на поле бою і посилить нашу армію", – додав Зеленський.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року.

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

Раніше у Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на оборонно-промисловий комплекс для нарощення виробництва снарядів для України.