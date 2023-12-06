Reuters: Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів

Держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters.

У березні ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні.

План складався з трьох частин: постачання із запасів армій ЄС, інвестиції у власне виробництво й замовлення снарядів у збройових компаній за схемою спільних закупівель, яку координує Європейське оборонне агентство.

Із власних запасів держави ЄС передали Україні близько 300 тисяч артилерійських снарядів, пише Reuters, а в межах спільних закупівель – лише 60 тисяч. У Євросоюзі називають різні причини відставання від плану.

Одні стверджують, що багато урядів ЄС не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України розміщенням замовлень у збройових компаніях. Інші наполягають на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити темпи виробництва.

Лунає також критика через рішення обмежити участь у спільних закупівлях компаніями з ЄС і Норвегії, на чому передусім наполягала Франція.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус публічно заявив, що ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Водночас в Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на оборонно-промисловий комплекс для нарощення виробництва снарядів для України.