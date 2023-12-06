Глава Міноборони Німеччини обіцяє покращення ситуації з боєприпасами для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус зазначив, що завжди розумів, що цифра у мільйон боєприпасів "навряд чи буде досягнута".

"Ця цифра породила очікування, які в підсумку не виправдалися. Один мільйон не так легко досягти для оборонної промисловості, яка перейшла з мирного часу", – розповів міністр.

Водночас Пісторіус пообіцяв покращення ситуації з боєприпасами для України вже найближчим часом.

"Ви можете бути впевнені, що ситуація покращиться в найближчі місяці. Лише Німеччина надасть майже 200 000 боєприпасів. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", – підкреслив глава німецького Міноборони.

Минулого місяця Пісторіус заявляв, що ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Водночас в Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України.

За даними ЗМІ, США ведуть переговори з Грецією продаж загалом 75 тисяч артилерійських снарядів зі складу збройних сил Греції в межах зусиль з поповнення українських боєприпасів.