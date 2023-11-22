В Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України

Збільшення виробництва боєприпасів в Європі знаходиться в руках національних урядів, які можуть змінювати пріоритети замовлень.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон на тлі побоювань, що ЄС може не відправити запланований мільйон боєприпасів в Україну до березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Проблема не у виробничих потужностях, а в укладанні контрактів", – сказав Бретон депутатам Європарламенту в Страсбурзі.

"Міністри оборони [ЄС] повинні дуже рішуче попросити свої оборонні компанії надати пріоритет Україні, принаймні на наступні кілька місяців", – сказав він, додавши, що "за оцінками, країни-члени не укладають достатньої кількості контрактів".

Уряди країн ЄС зобов'язалися до кінця березня 2024 року надіслати Україні один мільйон боєприпасів, щоб допомогти країні боротися з російськими окупаційними військами. Однак виникли побоювання, що ЄС не зможе виконати свою обіцянку.

Минулого тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель став першим високопосадовцем ЄС, який визнав, що союз може "не досягти [мети] до кінця року".

Крім того, за словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Як повідомив Euractiv один з високопосадовців ЄС, згідно з планом ЄС щодо боєприпасів, 300 000 снарядів вже поставлено, а 180 000 перебувають у виробництві. Ця кількість є додатковою до того, що країни ЄС постачають в рамках двосторонніх зобов'язань з Києвом, що може збільшити загальну кількість.

Хоча виробничі потужності "зросли на 20-30% з лютого 2023 року", зовнішня служба ЄС "оцінює, що 40% виробництва в Європі йде за межі Європи", сказав Бретон.

Тому французький комісар закликав компанії "можливо, переглянути" свої комерційні зобов'язання з третіми країнами.

"З цим збільшенням потужності, якщо ми визначимо пріоритети видобутку в найближчі місяці для Європи та України, звичайно, зазначений обсяг буде досягнутий", – сказав Бретон.

Бретон також звернувся до урядів з проханням розмістити замовлення на закупівлю боєприпасів – на що, за словами промисловців, вони все ще чекають.

"За оцінками, країни-члени не укладають достатньо контрактів – і не лише для власної національної оборонної промисловості", – сказав він, закликаючи 27 країн-членів здійснювати закупівлі на національному рівні, а також у інших компаній.

Нагадаємо, на тлі занепокоєння, що Європейський Союз не виконає обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, Франція погодилась переглянути попередню вимогу закуповувати снаряди лише в Європі.