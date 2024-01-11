У Бельгії зупинили автобус Flixbus через потенційних "терористів" на борту

Автобус компанії Flixbus, який прямував з французького Лілля в напрямку Брюсселя, зупинили на автобані поблизу бельгійського Гента в четвер вранці через загрозу теракту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Транспортний засіб доставили до поліцейського відділку Веттерен, де було встановлено периметр безпеки. На місце прибули спецпідрозділи.

Поліцію сповістив один з пасажирів про те, що троє інших людей на борту автобуса нібито обговорювали теракт.

На цьому етапі терористична загроза не підтвердилася. Троє підозрюваних були затримані, а автобус перевірили.

За даними RTBF, пасажири виходили з автобуса один за одним з піднятими руками з 10:30 ранку. Водій, який був останнім на борту, залишив автобус близько полудня.

Раніше в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь.

Згодом у Німеччині поліція затримала ще трьох осіб, яких пізніше відпустили. Напередодні Різдва поліція також затримала 30-річного громадянина Таджикистану.