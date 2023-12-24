Ісламісти могли планувати теракти у Кельні, Відні й Мадриді, кількох затримали

В Австрії та Німеччині арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили німецькі видання DPA та Bild.

За даними ЗМІ, угруповання, яке планувало теракти, може бути пов’язане з терористичною організацією "Ісламська держава Хорасан", яка виникла у 2014 році та є близькою до "Талібану".

У межах операції правоохоронці Австрії затримали кількох людей; арешти, ймовірно, відбулись у Німеччині, стверджує Bild.

Публічно в обох країнах не коментували ситуацію, але поліція Відня в суботу попередила про "підвищений ризик" під час різдвяних свят через підвищення рівне терористичної небезпеки.

"У зв'язку з тим, що терористи по всій Європі закликають до нападів на християнські заходи в цьому контексті – особливо 24 грудня – органи безпеки посилили відповідні захисні заходи в громадських місцях Відня і федеральних земель", – йдеться в повідомленні.

У Кельнському соборі тим часом також посилили заходи безпеки. Для пошуку вибухівки залучили собаку-сапера, а поліція посилила патрулювання. Крім того, починаючи від Святвечора, всіх відвідувачів перед входом до церкви перевіряють.

Раніше цього тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.

А Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини, яке відіграє роль спецслужби, вказало на значне зростання рівня загрози ісламістських терактів у країні на тлі війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС на Близькому Сході.