У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у зв’язку з загрозою для Кельнського собору

Німецька поліція взяла під варту ще трьох підозрюваних у зв'язку з можливими планами нападу на Кельнський собор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Трьох підозрюваних затримали у неділю вранці.

Затримання відбулися в Дуйсбурзі, Херне та Ньорвеніху в районі Дюрен. Там також були проведені обшуки в квартирах. З'ясувалося, що таджик, якого взяли під варту напередодні Різдва, був частиною великої мережі, яка також поширюється на інші федеральні землі та інші європейські країни.

Як повідомив на пресконференції шеф поліції Кельна Йоганнес Германнс, напад мав бути здійснений з автомобіля.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив про "успіх, за який я хотів би подякувати слідчим".

Ісламістські екстремісти завжди були активними, але зараз вони активніші, ніж зазвичай. "Поліція завжди намагається бути на кілька кроків попереду", – сказав він.

Близько 1000 поліцейських, які в новорічну ніч чергують навколо собору, роблять все можливе, щоб забезпечити безпеку учасників святкування. Поки що нічого незвичайного не виявлено.

Нагадаємо, влада німецького міста Кельн посилила заходи безпеки навколо знаменитого кафедрального собору напередодні Нового року.

Раніше німецька поліція заявила, що затримала чоловіка у зв'язку з повідомленням про загрозу Кельнському кафедральному собору у святкові дні.

Також повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.