В Бельгии остановили автобус Flixbus из-за потенциальных "террористов" на борту

Автобус компании Flixbus, который направлялся из французского Лилля в направлении Брюсселя, остановили на автобане вблизи бельгийского Гента в четверг утром из-за угрозы теракта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Транспортное средство доставили в полицейский участок Веттерен, где был установлен периметр безопасности. На место прибыли спецподразделения.

Полицию известил один из пассажиров о том, что трое других людей на борту автобуса якобы обсуждали теракт.

На данном этапе террористическая угроза не подтвердилась. Трое подозреваемых были арестованы, а автобус проверили.

По данным RTBF, пассажиры выходили из автобуса один за другим с поднятыми руками с 10:30 утра. Водитель, который был последним на борту, покинул автобус около полудня.

Ранее в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений.

После этого в Германии полиция задержала еще трех человек, которых впоследствии отпустили. Накануне Рождества полиция также задержала 30-летнего гражданина Таджикистана.