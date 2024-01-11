Іран захопив грецький нафтовий танкер в Оманській затоці

Військово-морські сили Ірану 11 січня заявили про захоплення танкера St Nikolas, пов'язаного з грецькою транспортною компанією Empire Navigation, у помсту за його конфіскацію США через порушення санкцій проти Тегерана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За повідомленням британського морського страхувальника Ambrey, на St Nikolas під прапором Маршаллових островів у момент, коли він пропливав біля оманського міста Сухар, піднялись до п’яти озброєних людей у військові формі та масках.

Після цього на танкері перестала працювати система відстеження геолокації, але, за останніми даними, він рухався в бік одного з портів Ірану.

Оператор судна Empire Navigation повідомив Reuters, що на його борту перебували 19 членів екіпажу – 18 філіппінців і один громадянин Греції, капітан, а воно перевозило 145 тисяч кубометрів нафти з Іраку до Туреччини.

Іранські ВМС пізніше підтвердили, що захопили St Nikolas "за рішенням суду" після "крадіжки іранської нафти Сполученими Штатами".

Раніше відомий як Suez Rajan, танкер був арештований США минулого року під час перевезення понад 980 тисяч барелів іранської непереробленої нафти. Штати стверджували, що це була контрабандна нафта, яка прямувала до Китаю в порушення санкцій.

Понад два місяці після конфіскації танкер не міг розвантажити нафту через побоювання вторинних санкцій. Зрештою його перейменували в St Nikolas.

Інцидент із танкером відбувається на тлі все частіших атак підтримуваних Іраном єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі, що подається як протидія Ізраїлю через бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАС.

У відповідь США оголосили місію за участю союзників для захисту торгового судноплавства.