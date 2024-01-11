ЗМІ: США розглядають можливість ударів по хуситах через ескалацію в Червоному морі
США разом із союзниками оцінюють варіанти відповіді на посилення нападів єменських хуситів у Червоному морі, намагаючись збалансувати стримування подальшої агресії і ризик розпалювання ширшої війни на Близькому Сході.
Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".
У вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.
Як зазначає агентство, після цього інциденту Білий дім розглядає можливість завдання ударів по позиціях хуситів саме в Ємені, незважаючи на ризик регіональної ескалації.
Водночас Велика Британія наполягає, що удари мають бути зосереджені на операціях на морі, а не в Ємені через ризик ескалації, сказав британський посадовець на умовах анонімності.
За словами людей, знайомих з переговорами, офіційні особи Саудівської Аравії, бажаючи припинити атаки, висловлювали США та іншим занепокоєння з приводу будь-яких воєнних дій в Ємені.
Хусити контролюють значну частину території Ємену, включаючи столицю Сану і порт Ходейду. Угруповання заявило, що не відступить від своїх атак, поки Ізраїль не припинить боротьбу з ХАМАС.
Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.
У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.