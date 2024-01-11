Иран захватил греческий нефтяной танкер в Оманском заливе

Военно-морские силы Ирана 11 января заявили о захвате танкера St Nikolas, связанного с греческой транспортной компанией Empire Navigation, в отместку за его конфискацию США за нарушение санкций против Тегерана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По сообщению британского морского страховщика Ambrey, на St Nikolas под флагом Маршалловых островов в момент, когда он проплывал возле оманского города Сухар, поднялись до пяти вооруженных людей в военной форме и масках.

После этого на танкере перестала работать система отслеживания геолокации, но, по последним данным, он двигался в сторону одного из портов Ирана.

Оператор судна Empire Navigation сообщил Reuters, что на его борту находились 19 членов экипажа – 18 филиппинцев и один гражданин Греции, капитан, а оно перевозило 145 тысяч кубометров нефти из Ирака в Турцию.

Иранские ВМС позже подтвердили, что захватили St Nikolas "по решению суда" после "кражи иранской нефти Соединенными Штатами".

Ранее известный как Suez Rajan, танкер был арестован США в прошлом году при перевозке более 980 тысяч баррелей иранской непереработанной нефти. Штаты утверждали, что это была контрабандная нефть, которая направлялась в Китай в нарушение санкций.

Более двух месяцев после конфискации танкер не мог разгрузить нефть из-за опасений вторичных санкций. В конце концов его переименовали в St Nikolas.

Инцидент с танкером происходит на фоне все более частых атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, что подается как противодействие Израилю из-за боевых действий против террористической группировки ХАМАС.

В ответ США объявили миссию с участием союзников для защиты торгового судоходства.