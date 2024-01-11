У Варшаві почався протест, організований колишньою партією влади

У Варшаві почалася акція протесту, скликана попередньою керівною партією "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На заході під назвою "Протест вільних поляків" мають виступити лідер партії Ярослав Качинський, експрем’єр Матеуш Моравецький та колишній міністр оборони Маріуш Блащак.

Людей запросили збиратися перед будівлею Сейму. Учасники приходять з державними прапорами, можна бачити плакати з гаслами "Солідарність з Маріушем Камінським та Мацеєм Вонсіком" (засудженими до ув'язнення ексочільниками МВС, за яких заступається президент), "Вільні медіа", "Конституція", дехто скандує "Бог, честь, Вітчизна".

Від Сейму демонстрація рушить до штаб-квартири суспільного мовника TVP, де нова влада одразу змінила керівництво, після чого у "Праві і справедливості" заявили про придушення свободи слова.

Поліція повідомила, що через ходу у центрі можливе перекриття руху транспорту.

Читайте також: Арешти у президентському палаці: як політична криза веде Польщу до дострокових виборів.