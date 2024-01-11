В Варшаве начался протест, организованный бывшей партией власти
Четверг, 11 января 2024, 17:18
В Варшаве началась акция протеста, созванная предыдущей правящей партией "Право и справедливость", в связи с кризисом вокруг заключения бывшего руководства МВД.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
На мероприятии под названием "Протест свободных поляков" должны выступить лидер партии Ярослав Качиньский, экс-премьер Матеуш Моравецкий и бывший министр обороны Мариуш Блащак.
Людей пригласили собираться перед зданием Сейма. Участники приходят с государственными флагами, можно видеть плакаты с лозунгами "Солидарность с Мариушем Каминьским и Мацеем Вонсиком" (приговоренными к заключению экс-руководителями МВД, за которых заступаются президент и ПиС), "Свободные медиа", "Конституция", некоторые скандируют "Бог, честь, Отечество".
Czołem Wolnej Polsce! pic.twitter.com/fHWbrbkSqg— 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) January 11, 2024
От Сейма демонстрация двинется к штаб-квартире общественного вещателя TVP, где новая власть сразу сменила руководство, после чего в ПиС заявили о подавлении свободы слова.
Полиция сообщила, что из-за шествия в центре возможно перекрытие движения транспорта.
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