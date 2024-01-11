В Варшаве начался протест, организованный бывшей партией власти

В Варшаве началась акция протеста, созванная предыдущей правящей партией "Право и справедливость", в связи с кризисом вокруг заключения бывшего руководства МВД.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На мероприятии под названием "Протест свободных поляков" должны выступить лидер партии Ярослав Качиньский, экс-премьер Матеуш Моравецкий и бывший министр обороны Мариуш Блащак.

Людей пригласили собираться перед зданием Сейма. Участники приходят с государственными флагами, можно видеть плакаты с лозунгами "Солидарность с Мариушем Каминьским и Мацеем Вонсиком" (приговоренными к заключению экс-руководителями МВД, за которых заступаются президент и ПиС), "Свободные медиа", "Конституция", некоторые скандируют "Бог, честь, Отечество".

От Сейма демонстрация двинется к штаб-квартире общественного вещателя TVP, где новая власть сразу сменила руководство, после чего в ПиС заявили о подавлении свободы слова.

Полиция сообщила, что из-за шествия в центре возможно перекрытие движения транспорта.

Читайте также: Аресты в президентском дворце: как политический кризис ведет Польшу к досрочным выборам.