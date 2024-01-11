В Швейцарии рассказали детали встречи советников по обсуждению "формулы мира"

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии анонсировал 14 января проведение совместно с Украиной четвертой встречи советников по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".

Об этом сообщает "Европейская правда".

На мероприятии в Давосе будут сопредседательствовать глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Игнацио Кассис и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Швейцарии анонсировали участие более 80 делегаций, не уточнив, какие именно страны будут участвовать в обсуждении.

На четвертой встрече по "формуле мира", как ожидается, "должны завершиться переговоры на уровне советников по вопросам национальной безопасности и обсудить дальнейшие шаги". Также состоятся панельные дискуссии по продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам.

"Швейцария приветствует эту инициативу, поскольку она делает любые попытки, которые могут стать основой для переговорного процесса по прочному миру", – добавили в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.

Украина и ее партнеры запланировали следующую встречу расширенной группы советников в Швейцарии на следующей неделе накануне Всемирного экономического форума в Давосе и пригласили на нее более 100 стран. Предыдущие заседания состоялись в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.