США відправлять неофіційну делегацію на Тайвань після проведення там виборів

Адміністрація президента США Джо Байдена відправить неофіційну делегацію, що складатиметься з колишніх високопосадовців, до Тайваню незабаром після проведення там президентських і парламентських виборів 13 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Високопосадовець адміністрації Байдена підтвердив 10 січня наміри відправити делегацію на Тайвань. За його словами, це є найефективнішим способом налагодили контакти з новою владою Тайваню та донести до нього політику США в регіоні.

За словами посадовця, Білий дім вважає, що цей крок сприятиме миру й стабільності в регіоні.

13 січня Тайвань обиратиме нового президента й депутатів парламенту – Законодавчого юаня. Чинна президентка Цай Інвень від Демократичної прогресивної партії перебуває на посаді два терміни й не може балотуватись.

Фаворитами перегонів вважаються однопартієць Цай, Лай Цінде, та Хоу Юї від партії "Гоміньдан". Тоді як Демократична прогресивна партія дотримується активнішого курсу на утвердження незалежності Тайваню, "Гоміньдан" виступає за налагодження діалогу з Пекіном.

КНР, яка вважає Тайвань своєю частиною і не визнає його одноосібних контактів із зовнішнім світом, уже встигла застерегти від втручання у свої внутрішні справи. США своєю чергою також виступили проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на вибори на Тайвані, зокрема й з боку Китаю.

Міністерство оборони Тайваню минулого тижня звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти своїх жителів через запуск серії аеростатів, помічених поблизу або над островом.