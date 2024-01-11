США отправят неофициальную делегацию на Тайвань после проведения там выборов

Администрация президента США Джо Байдена отправит неофициальную делегацию, состоящую из бывших высокопоставленных чиновников, на Тайвань вскоре после проведения там президентских и парламентских выборов 13 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена подтвердил 10 января намерения отправить делегацию на Тайвань. По его словам, это является самым эффективным способом наладить контакты с новой властью Тайваня и донести до него политику США в регионе.

По словам чиновника, Белый дом считает, что этот шаг будет способствовать миру и стабильности в регионе.

13 января Тайвань будет избирать нового президента и депутатов парламента – Законодательного юаня. Действующий президент Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии находится на посту два срока и не может баллотироваться.

Фаворитами гонки считаются однопартиец Цай, Лай Цинде, и Хоу Юи от партии "Гоминьдан". Тогда как Демократическая прогрессивная партия придерживается более активного курса на утверждение независимости Тайваня, "Гоминьдан" выступает за налаживание диалога с Пекином.

КНР, считающая Тайвань своей частью и не признающая его единоличных контактов с внешним миром, уже успела предостеречь от вмешательства в свои внутренние дела. США в свою очередь также выступили против любого внешнего вмешательства или влияния на выборы на Тайване, в том числе и со стороны Китая.

Министерство обороны Тайваня на прошлой неделе обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против своих жителей из-за запуска серии аэростатов, замеченных вблизи или над островом.