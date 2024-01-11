Президент Латвії: час змінити заяви про підтримку України "скільки буде необхідно"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що партнерам час змінити шаблонні заяви про підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", і говорити натомість про її підтримку до повної перемоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Риги.

"На мою думку, настав час змінити наголоси. Ми часто говорили, що будемо підтримувати Україну настільки довго, наскільки необхідно. Але головним політичним сигналом має бути те, що ми будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом", – наголосив Рінкевичс.

Він запевнив, що Латвія продовжить надавати допомогу Україні на рівні держави і суспільства, та зазначив, що обсяги вже наданої допомоги перевищили 1% ВВП Латвії.

Рінкевичс додав, що поінформував Зеленського про наступний пакет військової допомоги від Латвії, до якого увійдуть у тому числі гаубиці, артилерійські снаряди і протитанкова зброя.

Президент Латвії повідомив також, що Україна та Латвія у четвер підпишуть меморандум про співпрацю у військовій сфері, що буде стосуватися зокрема виробництва недорогих безпілотників, а також угоду щодо допомоги Україні на відбудову, що зосередиться на підтримці Чернігівщині.

Як відомо, цього тижня Зеленський вирушив з візитами до столиць балтійських держав. Перед Ригою він відвідав Вільнюс і Таллінн.

Президент Литви анонсував нові пакети допомоги для України, у які війдуть, серед іншого, боєприпаси, генератори та бронемашини M577.