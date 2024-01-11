Президент Латвии: время изменить заявления о поддержке Украины "сколько будет необходимо"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что партнерам пора изменить шаблонные заявления о поддержке Украины "столько, сколько будет необходимо", и говорить вместо этого о ее поддержке до полной победы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Ригу.

"По моему мнению, пришло время изменить акценты. Мы часто говорили, что будем поддерживать Украину настолько долго, насколько необходимо. Но главным политическим сигналом должно быть то, что мы будем поддерживать Украину до ее полной победы над российским империализмом", – подчеркнул Ринкевичс.

Он заверил, что Латвия продолжит оказывать помощь Украине на уровне государства и общества, и отметил, что объемы уже оказанной помощи превысили 1% ВВП Латвии.

Ринкевичс добавил, что проинформировал Зеленского о следующем пакете военной помощи от Латвии, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

Президент Латвии сообщил также, что Украина и Латвия в четверг подпишут меморандум о сотрудничестве в военной сфере, который будет касаться в частности производства недорогих беспилотников, а также соглашение о помощи Украине на восстановление, которое сосредоточится на поддержке Черниговской области.

Как известно, на этой неделе Зеленский отправился с визитами в столицы балтийских государств. Перед Ригой он посетил Вильнюс и Таллинн.

Президент Литвы анонсировал новые пакеты помощи для Украины, в которые войдут, среди прочего, боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.