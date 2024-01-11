Прокуратура Рима почала розслідування резонансної ходи неофашистів

Прокуратура Рима розпочала розслідування у зв'язку з ходою ультраправих минулими вихідними, під час якої учасники масово використовувати фашистське вітання для вшанування пам’яті вбитих у 1970-х роках неофашистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Слідчі, які вивчали відео- й фотоматеріали з ходи, ідентифікували близько 150 учасників ходи. З них понад десять перебувають під слідством у зв'язку з імовірним прославлянням фашизму, уточнила римська прокуратура.

Прокурори Рима паралельно порушили ще дві справи щодо так званих римських салютів, які вважаються неофашистськими привітаннями, які зафіксували у кварталах Ченточелле та Тусколано 7 січня.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі, чия партія "Брати Італії" вийшла з неофашистського Італійського соціального руху симпатиків Беніто Муссоліні, 11 січня вперше прокоментував ходу.

Він заявив, що юридичну оцінку римському салюту має дати суд, позаяк це питання "було спірним протягом десятиліть", а ходу неофашистів назвав "образою, завданою жертвам, що заслуговують на інший підхід".

Як повідомлялось, марш 7 січня був присвячений так званим вбивствам Акка Ларенціа – нападу у січні 1978 року представників крайніх лівих організацій на підлітків з молодіжного крила Італійського соціалістичного руху.

Тоді внаслідок нападу двоє людей загинули на місці. Ще один учасник руху загинув згодом внаслідок сутичок з поліцією. Відтоді у річницю події в Італії щорічно проводять пам’ятні заходи.

Нагадаємо, у грудні суд в Італії засудив ультраправих активістів за "ковідний погром" офісу впливової профспілки.