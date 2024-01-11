Прокуратура Рима начала расследование резонансного шествия неофашистов

Прокуратура Рима начала расследование в связи с шествием ультраправых в минувшие выходные, во время которого участники массово использовали фашистское приветствие для чествования памяти убитых в 1970-х годах неофашистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Следователи, которые изучали видео- и фотоматериалы с шествия, идентифицировали около 150 участников шествия. Из них более десяти находятся под следствием в связи с вероятным прославлением фашизма, уточнила римская прокуратура.

Прокуроры Рима параллельно возбудили еще два дела в отношении так называемых римских салютов, которые считаются неофашистскими поздравлениями, которые зафиксировали в кварталах Ченточелле и Тусколано 7 января.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, чья партия "Братья Италии" вышла из неофашистского Итальянского социального движения симпатиков Бенито Муссолини, 11 января впервые прокомментировал шествие.

Он заявил, что юридическую оценку римскому салюту должен дать суд, поскольку этот вопрос "был спорным в течение десятилетий", а шествие неофашистов назвал "оскорблением, нанесенным жертвам, заслуживающим другого подхода".

Как сообщалось, марш 7 января был посвящен так называемым убийствам Акка Ларенциа – нападению в январе 1978 года представителей крайне левых организаций на подростков из молодежного крыла Итальянского социалистического движения.

Тогда в результате нападения два человека погибли на месте. Еще один участник движения погиб впоследствии в результате столкновений с полицией. С тех пор в годовщину события в Италии ежегодно проводят памятные мероприятия.

Напомним, в декабре суд в Италии осудил ультраправых активистов за "ковидный погром" офиса влиятельного профсоюза.