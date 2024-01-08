В Італії спалахнув скандал після меморіальної ходи з фашистськими вітаннями

У Римі на ході в пам’ять про вбитих наприкінці 70-х років неофашистів масово використали римський салют – фашистське вітання, що викликало скандал в країні.

Про це повідомляють ANSA і dpa, пише "Європейська правда".

Захід проходив ввечері у неділю в Римі та був присвячений так званим вбивствам Акка Ларенціа – нападу представників крайніх лівих організацій на підлітків з молодіжного крила Італійського соціалістичного руху (Movimento Sociale Italiano), заснованого симпатиками Муссоліні, у січні 1978 року, внаслідок якого двоє загинули, і ще один учасник руху загинув згодом внаслідок сутичок з поліцією. Відтоді у річницю події щорічно проводять пам’ятні заходи.

Партія чинної прем’єрки Джорджії Мелоні Fratelli d'Italia вважається наступницею MSI.

У мережу потрапили численні відео із заходу, як учасники наприкінці відповіли на фразу "За усіх полеглих побратимів" – "Присутні", та підняли праві руки з фашистським вітанням.

На цій частині заходу вже не було чинних посадовців – меморіальна подія за участі очільника регіону Лаціо закінчилась за кілька годин до того у цьому ж місці.

Багато опозиційних політиків та представників громадськості відреагували обуренням.

"Рим, 7 січня 2024, а виглядає так, немов це 1924 рік. Те що відбувається – неприйнятно", – відреагувала політикиня від Демократичної партії Еллі Шляйн та закликала прем’єрку Джорджію Мелоні вжити заходів, щоб не допустити повторення подібного.

Її однопартієць Нікола Зінгаретті написав, що не має питань до меморіального заходу, але використане вітання – "символ смерті, насильства та примусу" і має бути засуджене усіма політичними силами, а мовчання можна розцінювати як схвалення.

"Ми сила, яка точно не є фашистами, ми є антифашистами. Будь-хто, хто так вчинив, безумовно заслуговує на загальний осуд, як і всі демонстрації на підтримку диктатур. Є закон, який вказує, що у нашій країні неприпустимо виправдовувати фашизм", – сказав у проханні про коментар секретар коаліційної Forza Italia та чинний глава МЗС Антоніо Таяні.

Нагадаємо, у грудні суд в Італії засудив ультраправих активістів за "ковідний погром" офісу впливової профспілки.