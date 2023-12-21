Cуд в Італії засудив ультраправих активістів за "ковідний погром" офісу впливової профспілки

У середу суд у Римі визнав лідера ультраправої партії та ще шістьох ультраправих активістів винними у розгромі штаб-квартири найвпливовішої профспілки Італії під час акції протесту у жовтні 2021 року проти обов’язкових вимог до працівників мати ковідний сертифікат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Роберто Фьоре, лідер партії Forza Nuova, або "Нова сила", був визнаний винним в опорі посадовцям, підбурюванні до правопорушень та обтяжливому звинуваченні у заподіянні збитків. Він був засуджений до ув'язнення терміном на 8,5 років.

Його соратників засудили до строків від восьми років і двох місяців до восьми років і семи місяців.

Усі вони заперечували звинувачення, описуючи протест як мирний та позитивний.

Прокурори представили показання свідків численних співробітників правоохоронних органів, а також відеозаписи, що підтверджують протилежне.

У повідомленні Associated Press того часу йшлося, що 10 тисяч противників урядового указу, який вимагав довідки про щеплення для повернення на роботу, зібралися на величезній площі П'яцца дель Пополо в Римі на демонстрацію, яка переросла в насильство.

Підбурювані крайніми правими, сотні протестувальників увірвалися до штаб-квартири лівої профспілки CGIL. Профспілки тоді підтримували вимогу про сертифікат про вакцинацію, щоб зробити робочі місця в Італії безпечнішими.

Протестувальники розбили комп'ютери профспілки, вирвали телефонні лінії і розгромили кабінети, спочатку намагаючись пробити металевими прутами вхідні двері CGIL, а потім увірватися через вікно.

Лідер CGIL Мауріціо Ландіні тоді провів паралелі з нападами новоспечених фашистів Беніто Муссоліні на профспілкових організаторів століття тому, коли він зміцнював владу своєї диктатури в Італії.

У інших ця атака викликала асоціації зі штурмом Капітолія в США 6 січня 2021 року.

Італійська поліція заявила, що правоохоронці зірвали неодноразові спроби протестувальників у Римі дістатися до офісу прем'єр-міністра Італії та будівлі парламенту.

Тим часом Словенія пообіцяла відшкодувати тисячам громадян штрафи за порушення ковідних обмежень.

А деяким чехам дозволили вимагати в держави компенсації через COVID-обмеження.