У Британії розповіли про свою роль в операції проти хуситів в Ємені

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії завдали ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Британії.

Як зазначили у відомстві, чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах підтримуваного Іраном угруповання в Ємені, один з них використовувався для запуску розвідувальних і ударних дронів.

Іншим об'єктом, по якому завдали удару британські літаки, був аеродром в місті Еббс. Він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем.

"Кілька ключових цілей на аеродромі були ідентифіковані і по них було завдано удару нашими літаками", – йдеться у заяві британського оборонного відомства.

Як зазначили в Міноборони, детальні результати ударів ще оцінюються, але перші ознаки вказують на те, що "здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана".

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.